Siirt'te arazi kavgasında ölen güvenlik korucuları, toprağa verildi - Haberler

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Siirt'te arazi kavgasında ölen güvenlik korucuları, toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı - Turan Koyuncu - Güncel
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Siirt'te arazi kavgasında ölen güvenlik korucuları, toprağa verildi

SİİRT'in Pervari ilçesinde, meslektaşlarıyla aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren güvenlik korucuları Başur Aslan (40) ve Mehmet Halil Babur (30), toprağa verildi.

SİİRT'in Pervari ilçesinde, meslektaşlarıyla aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren güvenlik korucuları Başur Aslan (40) ve Mehmet Halil Babur (30), toprağa verildi. Yaralı 3 güvenlik korucusunun tedavileri devam ederken, M.A. ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyü Gidiktepe mevkisinde meydana geldi. Gökbudak köyünden gelen güvenlik korucuları ile Düğüncüler köyündeki güvenlik korucuları arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Halil Babur, Başur Aslan, A.B., H.E. ve A.D., vurularak yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da jandarmaya ait helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Babur ve Aslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, A.B., H.E. ve A.D.'nin tedavisi ise sürüyor.

Mehmet Halil Babur ve Başur Aslan'ın cenazeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Babur ile Aslan'ın cenazeleri, Pervari'nin Gökbudak köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun gece yaralıların tedavi gördüğü hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldığı öğrenildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlenen M.A. ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mehmet Halil Pervari Siirt Güncel Haberler

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