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Siirt'te Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi mobil araçla Tuzkuyusu köyünde tarama yaptı

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Siirt'te Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tuzkuyusu köyünde mobil diş sağlığı aracıyla diş taraması yaptı. Taramada vatandaşların ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapıldı, ihtiyaçları değerlendirildi ve gerekli görülen hastalara tedavi uygulandı.

Siirt'te köylerde mobil diş sağlığı aracı vatandaşlara hizmet sunmaya devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde mobil diş sağlığı aracıyla diş taraması yapıldı.

Taramada vatandaşların ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapılarak ihtiyaçları değerlendirildi, gerekli görülen hastalara tedavi uygulandı.

Kaynak: AA
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