Siirt Kurtalan'da Teylan köyünde evin alt katındaki odunluk yangını söndürüldü

Siirt Kurtalan'da Teylan köyünde evin alt katındaki odunluk yangını söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde bir evin alt katındaki odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde bir evin alt katındaki odunlukta çıkan yangın söndürüldü.
Teylan köyünde bir evin alt katında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA