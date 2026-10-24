Siirt Kurtalan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Siirt Kurtalan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kurtalan-Siirt çevre yolu Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kurtalan- Siirt çevre yolu Sümer Mezarlığı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA