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Siirt Kurtalan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Siirt Kurtalan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kurtalan-Siirt çevre yolu Sümer Mezarlığı mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kurtalan- Siirt çevre yolu Sümer Mezarlığı mevkisinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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