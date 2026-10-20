Siirt Kurtalan'da otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü yaralandı

Siirt Kurtalan'da otomobil evin bahçesine devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 28 RF 783 plakalı otomobil, ilçe girişinde bir evin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin bir evin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 28 RF 783 plakalı otomobil, ilçe girişinde bir evin bahçesine devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA