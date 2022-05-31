Siirt'te hain tuzak! Yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit düştü - Haberler

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Siirt'te hain tuzak! Yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit düştü

Demirören Haber Ajansı - Turan Koyuncu - Güncel
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Siirt'te hain tuzak! Yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit düştü

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Ercan Özcan, getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen Mayın tespit edildi.

Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 Asker yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yarlılardan jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan, getirildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Özcan'ın cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketine gönderilecek.

Demirören Haber Ajansı / Turan Koyuncu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Asker Siirt Güncel Haberler

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