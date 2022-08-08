Siirt gündem: Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt gündem: Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

Siirt gündem: Siirt'te boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları asıldı

Siirt haberlerine göre Siirt'te boğulma vakalarına karşı baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı bulunan alanlara uyarı levhaları asıldı.

 - Güncelleme:

Siirt'te boğulma vakalarına karşı baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı bulunan alanlara uyarı levhaları asıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl çok sayıda kişinin serinlemek ve yüzmek amacıyla girdikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarında boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Boğulma vakalarının en çok genç nüfusta görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt'te son 5 yılda toplam 29 vatandaşımız serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak amacıyla gittikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı gibi yerlerde kontrolsüz olarak suya girilmesi nedeniyle maalesef boğularak hayatını kaybetmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı alanlarında 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı 212 uyarı levhası takıldı. Suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar sürüyor."

AA / Fecri Barlık - Güncel

Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title