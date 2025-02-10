Siirt Belediyesi'nden Çocuklara Sinema Etkinliği
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın Yaşam Merkezi'nde çocuklar için sinema etkinliği düzenledi. Animasyon film izleyen çocuklar, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan bu etkinlikte keyifli anlar yaşadı.
Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce çocuklar için sinema etkinliği yapıldı.
Kadın Yaşam Merkezi'nde ağırlanan çocuklara animasyon film izletildi.
Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler keyifli anlar yaşadı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel