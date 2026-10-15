Siirt Baykan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

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Siirt'in Baykan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muhammed Ali Y'nin (26) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt-Baykan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Amine Y. (23) ve bir bebek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA