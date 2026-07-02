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Pek çok kanser türünün başlıca nedenini "sigara" oluşturuyor

Pek çok kanser türünün başlıca nedenini 'sigara' oluşturuyor
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Uzman Dr. Ömür Kaman, sigara ve elektronik sigaranın başta kanser olmak üzere birçok hastalığa yol açtığını, elektronik sigaranın da aynı riskleri taşıdığını belirtti.

Sigara ve elektronik sigaranın pek çok kanser türünün başlıca nedeni olduğu bildirildi.

Samsun Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Ömür Kaman, AA muhabirine, sigaranın başta kanser, kalp damar ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa yol açtığını söyledi.

Nikotin bağımlılığının, kanserojen maddelere maruziyetle dünya genelinde milyonlarca kanser vakası oluşturduğunu ve ölüme neden olduğunu belirten Kaman, "Özellikle içindeki nitrozamin, polisiklik hidrokarbonlar ve çeşitli kanserojen maddelerle mutasyonlara neden olmakta. Bunlar da tüm kanser vakalarının yüzde 85'ini oluşturmaktadır. Ağız içi, gırtlak, yutak, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, meme, rahim ağzı, pankreas, idrar kesesi gibi birçok kanserin başlıca nedeni sigaradır." dedi.

Sadece sigaranın değil, zararsız olduğu düşünülen elektronik sigaranın da benzer etki gösterdiğini vurgulayan Kaman, "2025'te yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da sigara ile aynı riskleri oluşturduğu görülmekte. Genellikle elektronik sigara ile sigara içenler bir arada olduğu için akciğer kanseri riskinin hiç içmeyenlere göre 39 kat olduğu görülmektedir. Sadece sigara içenlerde ise bu risk 9 kattır. Uzun süreli maruziyet bunun en önemli nedenlerindendir." diye konuştu.

Sigaranın bırakılması ile kanser riskinin hiç içmeyenlere yaklaştığına işaret eden Kaman, şunları kaydetti:

"Ama tamamen benzer özellikte olmuyor maalesef. Sigara ile sadece kendimizi değil, etrafımızdaki insanları da pasif içici durumuna sokmaktayız. Bu da kanserin çevremizdeki insanlar için artmasına neden olmakta. Sağlık Bakanlığının 19 Mayıs 2008'de başlattığı dumansız hava sahası ile hem kendi hem de çevremizin sağlığını koruyalım."

Kaynak: AA / İlyas Gün
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