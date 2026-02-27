Haberler

Afrikalı çocuklar "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyledi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Sierra Leone'de yürüttüğü yardım programı kapsamında, çocuklar 'Kabe'de Hacılar' ilahisini seslendirerek renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Sierra Leone'de ziyaret ettiği Afrikalı çocuklar, "Kabe'de Hacılar" ilahisini seslendirdi.

TDV'nin 2026 yılı ramazan programı kapsamında yardım çalışmaları Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da devam ediyor.

Bu kapsamda kentte ziyaret edilen bir okulda, son dönemde popüler olan "Kabe'de Hacılar" ilahisi seslendirildi.

Afrikalı çocukların TDV görevlilerine eşlik ederek ilahiyi söylemeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
