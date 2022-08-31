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Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş'in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı

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Su basan bölgelerin dron görseli Yerel halkın barikat kurması Su basan evler Yerel halkın açıklamaları Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş"in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı.

Su basan bölgelerin dron görseli

Yerel halkın barikat kurması

Su basan evler

Yerel halkın açıklamaları Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş"in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı. Su seviyesinin yükselmesi sonucu, kıyı kesimindeki yerleşimler ve tarım alanları su altında kaldı. Yerel halkın, su taşkınını önlemek için yıkılan barikatları tamir etmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA / Zakir Hossain Chowdhury - Güncel

Bangladeş su Güncel Haberler

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