Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş'in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı
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Su basan bölgelerin dron görseli Yerel halkın barikat kurması Su basan evler Yerel halkın açıklamaları Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş"in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı.
Su basan bölgelerin dron görseli
Yerel halkın barikat kurması
Su basan evler
Yerel halkın açıklamaları Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş"in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı. Su seviyesinin yükselmesi sonucu, kıyı kesimindeki yerleşimler ve tarım alanları su altında kaldı. Yerel halkın, su taşkınını önlemek için yıkılan barikatları tamir etmeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: AA / Zakir Hossain Chowdhury - Güncel