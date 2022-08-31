Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş'in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı Güncel Haberler Su basan bölgelerin dron görseli Yerel halkın barikat kurması Su basan evler Yerel halkın açıklamaları Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş"in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı. Su basan bölgelerin dron görseli Yerel halkın barikat kurması Su basan evler Yerel halkın açıklamaları Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş"in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı. Su seviyesinin yükselmesi sonucu, kıyı kesimindeki yerleşimler ve tarım alanları su altında kaldı. Yerel halkın, su taşkınını önlemek için yıkılan barikatları tamir etmeye çalıştığı görüldü. Güncel Kaynak: AA / Zakir Hossain Chowdhury Bangladeş su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şiddetli yağmur ve gelgit, Bangladeş'in sahil kesimlerinde taşkınlara yol açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.