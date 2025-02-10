Sichuan'da Meydana Gelen Heyelan Sonrası Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

JUNLİAN, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanın ardından kurtarma ekipleri hayatta kalanları bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Heyelan cumartesi günü yerel saatle 11.50 sularında Yibin şehrinin Junlian ilçesine bağlı Jinping Köyü'nde meydana geldi.

10 konut ve bir fabrikanın toprak altında kaldığı heyelanda 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralı olarak kurtulmuştu. 28 kişiden ise halen haber alınamıyor.