Sıcaktan bunalan çocuklar Yeşilırmak'ta serinledi Güncel Haberler Sıcaktan bunalan çocuklar Yeşilırmak'ta serinledi Tokat'ta sıcaktan bunalan çocuklar Yeşilırmak'a atlayıp yüzdü. Sıcaktan bunalan çocuklar Yeşilırmak'ta serinledi TOKAT - Tokat'ta sıcaktan bunalan çocuklar Yeşilırmak'a atlayıp yüzdü. Tokat'ta sonbaharda termometreler 32 dereceye kadar çıktı. Sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için Yeşilırmak nehri üzerinde bulunan Kanal Tokat'ta suya atladı. Çocukların tehlikeye aldırış etmeden yüzmesi objektiflere yansıdı. Bir süre suda yüzen çocuklar doyasıya eğlendi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez Tokat Güncel Haberler

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