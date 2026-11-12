Shanghai'da ART021 Sanat Fuarı 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi ağırlıyor

Shanghai'da ART021 Sanat Fuarı 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi ağırlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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8. Shanghai Uluslararası Sanat Eserleri Ticaret Haftası kapsamındaki 14. ART021 Shanghai Çağdaş Sanat Fuarı çarşamba günü ziyaretçilere açıldı. 10-15 Kasım arasındaki sanat haftasının önemli etkinliği fuar, 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi bir araya getiriyor.
SHANGHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- 8. Shanghai Uluslararası Sanat Eserleri Ticaret Haftası kapsamında düzenlenen 14. ART021 Shanghai Çağdaş Sanat Fuarı çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı.
10-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sanat haftasının önemli etkinliklerinden biri olan fuar, 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua