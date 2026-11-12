Shanghai'da ART021 Sanat Fuarı 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi ağırlıyor

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SHANGHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- 8. Shanghai Uluslararası Sanat Eserleri Ticaret Haftası kapsamında düzenlenen 14. ART021 Shanghai Çağdaş Sanat Fuarı çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

10-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sanat haftasının önemli etkinliklerinden biri olan fuar, 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua