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Shanghai'da ART021 Sanat Fuarı 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi ağırlıyor

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Shanghai'da ART021 Sanat Fuarı 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi ağırlıyor
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8. Shanghai Uluslararası Sanat Eserleri Ticaret Haftası kapsamındaki 14. ART021 Shanghai Çağdaş Sanat Fuarı çarşamba günü ziyaretçilere açıldı. 10-15 Kasım arasındaki sanat haftasının önemli etkinliği fuar, 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi bir araya getiriyor.

SHANGHAİ, 12 Kasım (Xinhua) -- 8. Shanghai Uluslararası Sanat Eserleri Ticaret Haftası kapsamında düzenlenen 14. ART021 Shanghai Çağdaş Sanat Fuarı çarşamba günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

10-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sanat haftasının önemli etkinliklerinden biri olan fuar, 25 ülke ve bölgeden 149 galeri ve projeyi bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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