Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu... Sezgin Tanrıkulu: "Kürt Meselesinde Önümüze Çıkan Fırsatı Çok Doğru Değerlendirmek Zorundayız"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Asıl bundan sonra yapacağımız iş çok önemli. Bu komisyon nedeniyle ayrıca hepimizin birlikte gözlemlediği sert bir kutuplaşma nedeniyle topluma hakim kılınmaya ve siyasi iklimi zehirlemeye çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenle burada çatışma, şiddet ve Kürt meselesinde önümüze çıkan fırsatı çok doğru değerlendirmek zorundayız" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, komisyonda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İlk toplantıda da ifade etmiştim, şimdi de ifade ediyorum. Biz, siyasi parti olarak hukuk devleti ilkelerinden bu kadar uzaklaştığımız bir dönemde böyle bir komisyonda yer almamızın nedenini, Türkiye'nin hukuk meselesini geçici olduğuna inandığımız bu sürecin dışında tutmuş olmamızdır. O nedenle bu masada yer aldık ve görüşlerimizi de başlangıçtan itibaren yapıcı ve eleştirel bir noktada ortaya koyduk. Hiçbir zaman da bu ortamın içerisinde negatif bir tutumda olmamaya özen gösterdik.

Asıl bundan sonra yapacağımız iş çok önemli. Bu komisyon nedeniyle ayrıca hepimizin birlikte gözlemlediği sert bir kutuplaşma nedeniyle topluma hakim kılınmaya ve siyasi iklimi zehirlemeye çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenle burada çatışma, şiddet ve Kürt meselesinde önümüze çıkan fırsatı çok doğru değerlendirmek zorundayız.

Benim kişisel görüşüm, eğer ortaklaşa bir rapor çıkartırsak, aynı zamanda bütün toplumlar ve bu çalışmaların boşa çıkmasını isteyen ulusal ve ulusal dışı çevrelere çok etkili bir mesaj vermiş oluruz. Ancak özellikle entegrasyona ilişkin bir yasanın ivedi olarak önerilmesi de en geç ocak ayı içerisinde çıkarılmasının zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir yasanın geciktirilmesi, sonuçta hem toplumdaki nefret söylemini daha fazla besleyecektir, hem de komisyonun süresini uzatacaktır. Biz bu süreçte de komisyona olumlu katkı sunmaya devam edeceğiz."