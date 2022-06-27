Seyit Torun: İlbank, Geçen Yıl Bin 156 Belediye Projesine 2 Milyar 721 Milyon TL Kaynak Sağlamış.

CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İLBANK, geçen yıl bin 156 belediye projesine 2 milyar 721 milyon lira kaynak sağlamış. Bu projelerin yüzde 94,2'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. 191 belediye projesine ise yüzde 100 hibe verilmiş. Bu projelerin yüzde 98,4'ü de iktidar belediyelerine ait. CHP'li belediyelerin oranı ise sadece yüzde 1" dedi. Torun, konunun araştırılması için Meclis'e önerge verdiklerini belirtti.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, bugün yaptığı açıklamada, İLBANK'ın Cumhur İttifakı'nın yönetimde olduğu ve kayyum atanan belediyelerin projelerine destek verirken CHP'li belediyelerin projelerine destek vermediğini savundu.

"MİLLET İRADESİNE DÜŞMANLIK EDEN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Torun, "Yerel seçimlerden bu yana, millet iradesine düşmanlık eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Artık, tüm belediyelerin hakkı olan kaynakları bile sadece kendi belediyelerine aktarmaktan çekinmiyorlar" dedi.

"KAYNAK SAĞLAYAN TÜM KURUMLARIN MUSLUĞU, AÇIKÇA İKTİDAR BELEDİYELERİNE BAĞLANMIŞ"

Torun, "Açıkça söylemek isterim; belediyelere verilen desteklerde görülmemiş bir partizanlık yaşıyoruz. Çevre Bakanlığı ve İLBANK başta olmak üzere, belediyelere kaynak sağlayan tüm kurumların musluğu, açıkça iktidar belediyelerine bağlanmış durumda" diye konuştu.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN ORANI SADECE YÜZDE 1"

Seyit Torun, İLBANK'ın faaliyet raporlarına atıf yaparak şunları söyledi:

"Örneğin, belediyelerin bankası olan İLBANK, geçen yıl bin 156 belediye projesine 2 milyar 721 milyon lira kaynak sağlamış. Bu projelerin yüzde 94,2'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. 191 belediye projesine ise yüzde 100 hibe verilmiş. Bu projelerin yüzde 98,4'ü de iktidar belediyelerine ait. CHP'li belediyelerin oranı ise sadece yüzde 1. Sadece, Konya ve Trabzon'daki iktidar belediyelerine verilen destek bile bizim 248 belediyemizden 1,5 kat fazla.

"EĞER İKTİDAR 'BİZ KUL HAKKI YEMEDİK' DİYORSA ARAŞTIRMAKTAN KORKMAZ"

CHP olarak, bu haksızlıkların Meclis'te araştırılması için önerge verdik. Bu önerge, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelecek. Eğer iktidar 'biz kul hakkı yemedik' diyorsa araştırmaktan korkmaz ve bu teklifi kabul eder. Ama biz, kul hakkı yiyenlere karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."

"PROJELERİN YÜZDE 99'U CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNE AİT"

"Belediyelerin bankası olan İLBANK, 2020 yılında, belediyelerin 102 projesine yüzde 100 hibe desteği vermiş. Bu projelerin yüzde 99'u Cumhur İttifakı belediyelerine ait" diyen Torun, 2021 yılına ait rapora ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"CHP'Lİ GÜLYALI BELEDİYEMİZE KÖR KURUŞ DESTEK VERİLMEMİŞ"

"İLBANK, 2021'de, belediyelerin bin 156 projesine toplam 2 milyar 721 milyon lira kaynak sağlamış. Bu projelerin bin 89'u, yani yüzde 94,2'si Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. CHP'li belediyelerin oranı sadece yüzde 4,3.

Yine aynı yıl 191 belediye projesine yüzde 100 hibe desteği verilmiş. Bu 191 projenin 188'i, yani yüzde 98,4'ü yine Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine ait. CHP'li belediyelerin oranı sadece yüzde 1.

Sadece, Konya ve Trabzon'daki iktidar belediyelerine verilen destek bile bizim 248 belediyemize verilen destekten 1,5 kat daha fazla.

İstanbul'da, 14 belediye projesine 126 milyon lira destek verilmiş. Bunların da tamamı AK Parti belediyesi.

Ordu'da AKP ve MHP'li 19 belediyenin tam 67 projesine yaklaşık 110 milyon lira kaynak sağlanmış. Ama tek CHP'li Gülyalı Belediyemize kör kuruş destek verilmemiş.

Afyonkarahisar'da 33 proje yapılmış, bizim 4 belediyemize yine hiçbir destek verilmemiş.

Burdur'da 12 proje bitirilmiş, Burdur Belediyesi biz de ama ona da katkı sunulmamış."

"BELEDİYELERE DESTEK SAĞLAYAN TÜM KURUMLARDA TABLO AYNI"

Torun, 30 Mart 2019'te yapılan yerel seçimlerinden bu yana CHP'li belediyelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 293, İLBANK'tan ise 256 talebinin reddedildiğini vurguladı. Torun, "Çevre Bakanlığı, son 3 yıldaki araç yardımlarının yüzde 97'sini iktidar belediyelerine yaptı. 432 milyon liralık nakdi yardımının tamamına yakını iktidar belediyelerine aktarıldı. Orman Genel Müdürlüğü bile 155 arazi aracını açık artırma ile satmak yerine Cumhur İttifakı belediyelerine bedelsiz hibe etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği gibi belediyelere destek sağlayan tüm kurumlarda tablo aynı" dedi.

"BEŞLİ ÇETELERE HER TÜRLÜ DESTEK VAR, İKTİDAR KENDİSİNE EK BÜTÇE YAPIYOR AMA BELEDİYELERİN GELİRLERİ HALA AYNI"

Konunun araştırılması için TBMM'ye araştırması önergesi verdiklerini, bu önergenin Genel Kurul'da görüşüleceğini belirten Torun, şu açıklamayı yaptı:

"Belediyelerin gelirleri, genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar, öz gelirler ve merkezi yönetim desteklerinden oluşuyor. CHP olarak, merkezi yönetimin belediyelere aktardığı kaynaklar için Meclis araştırması istedik. Ayrıca belediyeler büyük mali zorluk altında. Tüm girdi maliyetleri 3-4 kat artmasına rağmen belediyelerin aldıkları paylar ve öz gelirleri hala aynı seviyede. Bu gelirlerin artırılması için de kanun teklifi vermiştik. Araştırma önergesinde belediyelerin mali sorunlarının da araştırılmasını istedik. Beşli çetelere her türlü destek var, iktidar kendisine ek bütçe yapıyor ama belediyelerin gelirleri hala aynı. Bunu kabul etmek mümkün değil."

ANKA / Güncel