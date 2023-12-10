Üye Girişi
Haberler

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE KIZ ARKADAŞINI TABANCAYLA VURUP, İNTİHAR ETTİ

Son Güncelleme:
Abone Ol

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, seyir halindeki otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hamide Ç.'yi tabancayla vurarak yaralayan Kenan Çördük, aynı silahla yaşamına son verdi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, seyir halindeki otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Hamide Ç.'yi tabancayla vurarak yaralayan Kenan Çördük, aynı silahla yaşamına son verdi. Seyir halindeki otomobil ise başka bir otomobile çarparak durdu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Çördük, iddiaya göre, otomobiline çağırdığı kız arkadaşı Hamide Ç. ile seyir halindeyken bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ile Hamide Ç.'nin boynuna ateş eden Kenan Çördük, aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. İçinde bulundukları otomobil başka bir otomobile çarparak dururken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kenan Çördük'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hamide Ç. ise Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamide Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Olaylar Trafik Kazaları Suç Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title