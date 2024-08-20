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Seyhan Nehri'nde Kirlilik Artıyor

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Adana'da Seyhan Nehri'nde oluşan yosunlar ve kötü koku ciddi rahatsızlık yaratıyor. Nehirdeki kirlilik nedeniyle çevre sakinleri temizlik yapılmasını istiyor.

ADANA'da kentin ortasından geçen ve merkez ilçeleri birbirinden ayıran Seyhan Nehri'nde, gün geçtikçe kirlilik artıyor. Köprü ve tren hattı çalışması nedeniyle su akışı zaman zaman kesilen nehirde oluşan yosunların boyu 2 metreyi geçerken, kötü koku ve görüntü kirliliği ciddi rahatsızlık yaratıyor.

Kentin simgelerinden olan ve tarihi Taşköprü'nün altından geçen Seyhan Nehri'nde, Yavuzlar Köprüsü ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle su akışı zaman zaman durduruluyor. Tarımsal sulama için de kullanılan nehirdeki suların çekilmesi, yosun istilasına neden oldu. Kuruyan alanlarda ortaya çıkan yosunlar, nehri yeşile bürüdü. Nehir boyunca yer alan yosunların boyu yaklaşık 2 metreyi geçerken, oluşan kötü koku ve görüntü kirliliği rahatsızlık yarattı. Çevre sakinleri, nehirde temizlik yapılmasını istedi. Seyhan Nehri kenarında dinlenen Selim Karakaya, "Gerçekten büyük bir görüntü kirliliği var. Buraya ailecek geliyoruz ve kötü kokuya maruz kalıyoruz. Onun haricinde güzel, manzarası olan ve büyük bir nehir. Ama bu görüntü hiç hoş değil. Kuraklık, kötü kokular, yosunlar… Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

'UTANMAMIZ LAZIM'

Fırat Temiz ise manzaradan rahatsız olduklarını söyleyerek, "Daha önce buralar çok güzeldi. İnsanlarımız geliyordu, ailece gelip burada dinleniyorduk. Tatil amaçlı turist arkadaşlarımız geliyor. Ama bu manzarayı gördüğümüz zaman midemiz bulanıyor. Belediyelerimizden isteriz ki temizlensin, su verilsin. İnsanlar gelip gitsin, bir şeyler olsun. Kafeler faydalansın, insanlar faydalansın. İsterim belediyemiz buraya bir yer açsın bir çalışma yapsın, sularımızı açsınlar, otlarımızı temizlesinler, düzeltsinler. İnsanlarımız, turistlerimiz gelsin onlar da maddi, manevi her türlü destek olur. Karşısında otel var. Otele gelirler; manzarayı gördükleri zaman otomatikman Adanalı olarak utanmamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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