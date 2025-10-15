Haberler

Seydişehir'de 4-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin 'Bed-i Besmele' Programı Düzenlendi

Seydişehir'de 4-6 Yaş Grubu Çocuklar İçin 'Bed-i Besmele' Programı Düzenlendi
Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen 'Bed-i Besmele' programında, 4-6 yaş grubu çocuklar eğlenceli etkinliklerle besmelenin anlamını öğrenerek dini eğitimle tanışma fırsatı buldu. İlçe Müftüsü Fatih Koç, bu tür etkinliklerin çocukların dini farkındalığını artırma noktasında önemine dikkat çekti.

Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu çocuklar için "Bed-i Besmele" programı gerçekleştirildi.

Adil Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş grubu çocuklar için düzenlenen "Bed-i Besmele" programında çocuklar, eğlenceli etkinlikler eşliğinde besmelenin anlamını öğrenirken, dini eğitimle erken yaşta tanışma fırsatı buldu.

İlçe Müftüsü Fatih Koç, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların dini farkındalığını artırmak ve temel dini bilgileri öğretmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Programın sonunda öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
