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Seydikemer'de Saklıkent yolunda 8 bin 500 metrelik yapım ve yenileme başlatıldı

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Seydikemer'de Saklıkent yolunda 8 bin 500 metrelik yapım ve yenileme başlatıldı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent'te ulaşım altyapısını güçlendirmek için 8 bin 500 metrelik güzergahta yol yapım ve yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmanın 1000 metrelik bölümünde asfaltlamayla birlikte kaldırım ve yağmur suyu hattı imalatı yapılacak.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent'te ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla 8 bin 500 metrelik güzergahta yol yapım ve yenileme çalışması başlatıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolda trimer kazısı, plentmiks temel serimi ve sıcak asfalt uygulaması gerçekleştiriliyor.

Güzergahın 1000 metrelik bölümünde ise asfaltlama ile birlikte kaldırım ve yağmur suyu hattı imalatları yapılacak.

Açıklamada, ilçede tarım, hayvancılık ve turizm açısından önem taşıyan Girdev Yaylası ile Erendağ yollarındaki çalışmaların da tamamlandığı belirtildi.

Toplam 102 milyon 550 bin lira yatırımla Girdev Gölü yolunda 14,5 kilometre, Erendağ yolunda ise 7,2 kilometre olmak üzere 21,7 kilometrelik hatta plentmiks temel serimi ile birinci ve ikinci kat sathi kaplama yapıldığı kaydedildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 13 ilçede güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarını artırmak için yatırımlara devam ettiklerini belirtti.

Saklıkent bölgesinin hem ilçe halkı hem de turizm açısından kritik bir güzergah olduğunu vurgulayan Aras, "Amacımız yalnızca yollarımızı yenilemek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bölgemize gelen ziyaretçilerin daha güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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