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SES Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Atıf Özbey Seçildi

SES Partisi'nin Yeni Genel Başkanı Atıf Özbey Seçildi
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SES Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkan Yardımcısı Atıf Özbey, 31 delegenin oyunu alarak yeni genel başkan oldu. Özbey, partinin insan hakları ve demokrasi odaklı değerlerini vurguladı.

SES Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa, partinin Genel Başkan Yardımcısı Atıf Özbey seçildi.

SES Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi, Ankara'da bir otelde yapıldı.

Mevcut genel başkan Ayhan Bilgen'in aday olmadığı kongrede, partinin Genel Başkan Yardımcısı Atıf Özbey, 31 delegenin tamamının oyunu alarak genel başkan oldu.

Özbey, yaptığı konuşmada, SES Partisinin 31 Mart 2022'de kurulduğunu hatırlatarak, kongreyi yeni bir atılım dönemini başlatmak için yaptıklarını bildirdi.

Atıf Özbey, partisinin temel değerinin insan hakları ve demokrasi, davasının ise tüm insanlığa hizmet etmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin daha düzgün muhalefet partilerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Özbey, "SES Partisi tesadüfen kurulmuş parti değildir. Katılımcı demokrasiyi, şeffaflığı, sivil anayasayı, eşit vatandaşlığı, adaleti ve fırsat eşitliğini benimseyen, gelecekten endişe duymayan bir Türkiye hedefliyoruz. 168'in üzerinde siyasi parti var, partilerimizin siyasi ittifaklarda mutlaka yer alması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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