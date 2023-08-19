Serinlemek İsteyen Yabani Hayvanlar Yalağa Girdi

Serinlemek isteyen yabani hayvanlar yalağa girdi

Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Hatay'da yaban hayvanlarının serinleme yöntemleri fotokapanla görüntülendi

HATAY - Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı Hatay'da yaban hayvanlarının serinleme yöntemleri fotokapanla görüntülendi.

Ülkeyi etkisi altına alan Basra sıcakları Hatay'ın Hassa ilçesinde oldukça hissedildi. Sıcak hava insanların yaşamı kadar doğada yaşayan hayvanlarında yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Hassa ilçesinde 50 dereceyi bulan sıcak havada yaban hayvanları, doğada bulunan su yalaklarda serinledi. Bu anlarda fotokapan görüntülerine yansıdı. Görüntülerde; tilkilerin, çakalın, kurdun, yırtıcı kuşların ve çoban köpeğinin küründe serinlediği görüldü. Kızıl Şahin'in suyun içerisine kendini tamamen gömmesiyse ilginç bir görüntü oluşturdu.