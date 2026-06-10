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Sakarya'da 5 kişinin öldüğü komşu kavgasına ilişkin 16 sanığın yargılanması sürdü

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan komşu kavgasına ilişkin 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıklar nedeniyle kapalı yapıldı ve mahkeme tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde geçen yıl 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesince bu mahkemenin salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapılan duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Celse, 18 yaşından küçük 2 sanık nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet ve Tolga Y. ile Fikri Uğur U'nun tutukluluklarının devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Süreç

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta 6 Nisan 2025'te komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö, Ö.Ö. ile V.Y. ve F.Y. hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 28 sayfalık iddianamede, "kasten öldürme" suçundan Galip Ö'nün iki kez, akrabalar Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y'nin üçer kez müebbet hapsi talep ediliyor.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö'nün "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Soruşturması ayrı yürütülen ve aynı suçlardan dava açılan ve o dönemde yaşı küçük Tolga Y. ile A.E.Y, B.Y, F.K. ile Fikri Uğur U'nun dosyası, bu dosyayla birleştirilmişti.

Tutuklu sanıklardan Galip Ö. ile Taner, Selim, Bayram, Bahri Taner, Ferhat ve yaşı küçük B.Y. ise ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
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