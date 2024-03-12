Serdivan Belediyesi Planetaryumu Öğrencilere Uzayın Derinliklerini Anlatıyor

Serdivan Belediyesince hayata geçirilen planetaryumu (gezegen evi) ziyaret eden öğrenciler, uzayın derinlikleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta içi öğrencilere ev sahipliği yapan planetaryumda, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer tüm gök cisimlerinin yapay görüntüsü özel sistemle kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor.

Gezegen evini ziyaret eden öğrenciler, burada uzayın derinliklerini birebir izlerken, gök cisimleri hakkında temel bilgiler ediniyor.

Uzayın derinliklerini keşfetmek isteyenler, "211 54 50" numaralı telefondan veya "planetaryum@serdivan.bel.tr" adresinden detaylı bilgi alabilir.