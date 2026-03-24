Serdivan Belediyesi hizmetlere ulaşım için geliştirdiği mobil uygulamasını tanıttı

Serdivan Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine kolay erişimini sağlamak amacıyla 'Serdivan Cepte' adlı mobil uygulamayı tanıttı. Uygulama, belediye personeli tarafından geliştirilmiş olup, bürokratik süreçleri azaltarak zaman tasarrufu sağlamayı amaçlıyor.

Serdivan Belediyesi tarafından vatandaşların belediye hizmetlerine rahatça ulaşması amacıyla geliştirilen "Serdivan Cepte" mobil uygulaması törenle tanıtıldı.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Kültür ve Kongre Salonu'ndaki tanıtım töreninde konuşan Başkan Osman Çelik, uygulamanın tamamen belediye personeli tarafından geliştirildiğini belirtti.

Geliştirilen programın seçim vaatlerinden birisi olduğunu anlatan Çelik, uygulamanın bürokrasi süreçlerini azaltarak zaman tasarrufu sağladığını kaydetti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Serdivan Kaymakam Ali Candan da yerli imkanlarla geliştirilen uygulamanın örnek bir model teşkil ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

