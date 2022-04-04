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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, gıda kriziyle mücadelede yerli üretim vurgusu yaptı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, gıda kriziyle mücadelede yerli üretim vurgusu yaptı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, tüm dünyada artan gıda fiyatları karşısında yerli üretimin desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, tüm dünyada artan gıda fiyatları karşısında yerli üretimin desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sall, Senegal'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 62'inci yılı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Konuşmasında bağımsızlığın gıda egemenliğine bağlı olduğunu belirten Sall, son dönemde dünyada yaşanan çeşitli krizler nedeniyle gıda fiyatlarının da giderek yükseldiğini anımsattı.

Sall, yüksek fiyatların yanı sıra gıda kıtlığının da yaşanabileceğine işaret ederek, bu noktada yerli üretimin desteklenerek değerinin artırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Devletin de yerli üretimi desteklemek adına tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin modernleştirilmesi için çeşitli adımlar attığını vurgulayan Sall, bu alandaki sübvansiyonların da artırılacağını belirtti.

Sall, "gıda bağımsızlığının" egemenliğin de bir parçasını olduğuna işaret ederek, üretilenin tüketilmesi ya da tüketilenin üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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