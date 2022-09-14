SEMERKANT - Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor Güncel Haberler Katılımcı ülkelerin gönderdeki bayrakları Semerkant logosu Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği alanda nöbet tutan güvenlik görevlileri Özbek, Hint, Rus ve Çinli göstericilerin performansı Halk dansları yapan göstericiler Yerel kostümlü sanatçılar Rus ve... Katılımcı ülkelerin gönderdeki bayrakları Semerkant logosu Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği alanda nöbet tutan güvenlik görevlileri Özbek, Hint, Rus ve Çinli göstericilerin performansı Halk dansları yapan göstericiler Yerel kostümlü sanatçılar Rus ve Çinli turistler Semerkant'ta akan trafik Atlı birlikler SEMERKANT - Semerkant'ta yapılacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde kentte güvenlik önlemleri alındı. Zirve öncesinde katılımcı ülkelerden gelen gruplar Üniversite Bulvarı'nda kurulan alanda kendi kültürlerini tanıtan gösteriler yaptı. Güncel Kaynak: AA / Osman Baytürk Şanghay İşbirliği Örgütü Güncel Haberler

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