SEMERKANT - Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehri ŞİÖ ülkeleri liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor
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Katılımcı ülkelerin gönderdeki bayrakları Semerkant logosu Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği alanda nöbet tutan güvenlik görevlileri Özbek, Hint, Rus ve Çinli göstericilerin performansı Halk dansları yapan göstericiler Yerel kostümlü sanatçılar Rus ve...
Katılımcı ülkelerin gönderdeki bayrakları
Semerkant logosu
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği alanda nöbet tutan güvenlik görevlileri
Özbek, Hint, Rus ve Çinli göstericilerin performansı
Halk dansları yapan göstericiler
Yerel kostümlü sanatçılar
Rus ve Çinli turistler
Semerkant'ta akan trafik
Atlı birlikler SEMERKANT - Semerkant'ta yapılacak olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde kentte güvenlik önlemleri alındı. Zirve öncesinde katılımcı ülkelerden gelen gruplar Üniversite Bulvarı'nda kurulan alanda kendi kültürlerini tanıtan gösteriler yaptı.