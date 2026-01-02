"Saklı Zamanlar" sergisi 8 Ocak'ta AKM Galeri'de açılacak

Türk resim sanatının önemli isimlerinden ressam Selahattin Kara'nın yeni dönem yapıtlarını bir araya getiren "Saklı Zamanlar" sergisi, 8 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Sergiye ilişkin yapılan açıklamaya göre, yıllar boyunca empresyonist peyzajlarıyla ışığı, atmosferi ve doğanın duyusal etkilerini resmeden Kara, sanatındaki yeni dönemi Erkan Doğanay küratörlüğündeki sergide sanatseverlere sunacak.

Selahattin Kara'nın 1990'lı yıllardaki aksiyon performanslarıyla başlayan soyut kırılımın izini süren sergide sanatçının soyut resimleri görülebilecek.

Sergi, 25 Ocak'a kadar 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.