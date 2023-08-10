Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'ten geriye bu görüntüler kaldı

DENİZLİ - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'ten geriye kalan görevi başındaki son görüntüleri duygulandırdı.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek şehit oldu. Bugün doğum yeri olan Buldan'ın Beyler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanması beklenen şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan son görüntüleri, izleyenleri duygulandırdı. Görüntülerde silah arkadaşlarıyla birlikte çıkacakları yeni bir operasyonun hazırlıklarını yaptıkları anlar yer alan şehit askerin oldukça mutlu olduğu görüldü.