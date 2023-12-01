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Şehit polis Musa Erdem için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi

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Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem için tören düzenlendi.

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem için tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile mesai arkadaşları katıldı.

Törende yapılan duanın ardından konuşan Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, şehadetin peygamberlikten sonraki en büyük makam olduğunu söyledi.

Şehadetin kutlu olduğu kadar şehidin arkasında kalanların metanetinin de önemli olduğunu belirten Bal, şehit Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diledi.

Törenden sonra şehit polis memuru Erdem'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Adıyaman'a gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Musa Erdem Güvenlik Trafik Kazaları Politika Güncel Haberler

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