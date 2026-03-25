Haberler

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın cenazesi memleketi Hatay'da defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın naaşı, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Açay'ın cenazesi, Kırıkhan Mezarlık Kompleksi morgundaki işlemlerin ardından tören için Kırıkhan Şehitliği'ne götürüldü.

İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Açay'ın naaşı dualar eşliğinde defnedildi.

Törene, şehidin annesi Emine Açay ve yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Babasını 2003'te kaybettiği ve bekar olduğu öğrenilen Açay, dün Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
