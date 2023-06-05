Üye Girişi
Haberi Paylaş
Seferihisar'da Plaj Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Seferihisar'da Plaj Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Güncel Haberler

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, Lebedos Otel'le ortaklaşa Akarca İztur Plajı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine, belediye personelinin yanı sıra otel çalışanları ile yerli ve yabancı turistler katıldı.

Seferihisar'da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla plaj temizleme etkinliği düzenlendi.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, Lebedos Otel'le ortaklaşa Akarca İztur Plajı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine, belediye personelinin yanı sıra otel çalışanları ile yerli ve yabancı turistler katıldı.

Ellerinde çöp poşetleri ile sahil boyunca sigara izmaritleri ve diğer atıkları toplayan çevre gönüllüleri, "Çevremizi temiz tutalım" mesajı verdi. Gönüllüler, özellikle plastik atıkların çevreye atılmaması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

İklim Değişikliği Dünya Çevre Günü Akarca Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title