Seferihisar'da Plaj Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, Lebedos Otel'le ortaklaşa Akarca İztur Plajı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine, belediye personelinin yanı sıra otel çalışanları ile yerli ve yabancı turistler katıldı.

Seferihisar'da '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla plaj temizleme etkinliği düzenlendi.

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde, Lebedos Otel'le ortaklaşa Akarca İztur Plajı'nda düzenlenen çevre temizliği etkinliğine, belediye personelinin yanı sıra otel çalışanları ile yerli ve yabancı turistler katıldı.

Ellerinde çöp poşetleri ile sahil boyunca sigara izmaritleri ve diğer atıkları toplayan çevre gönüllüleri, "Çevremizi temiz tutalım" mesajı verdi. Gönüllüler, özellikle plastik atıkların çevreye atılmaması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.