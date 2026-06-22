Haberler

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda imar müdürü gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce belediye başkan yardımcısı ve diğer şüpheliler de tutuklanmıştı.

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, İmar ve Şehircilik Müdürü gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, E.U. gözaltına alındı.

E.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Söz konusu 8 şüphelinin 19 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanmış, zanlılardan ???????S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrıldı, ezeli rakibe imza attı
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Antalya'da kayıp olarak aranan Polonyalı ormanlık alanda intihar etti

Tatil için geldiği Türkiye'de korkunç şekilde canına kıydı
Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: 'Kızılcık Şerbeti' oyuncusuyla aldatıldım

Sahra Işık'tan şok suçlama: Fenomen dizinin oyuncusunu işaret etti
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmiyor

Dokunulmazlık Abdülkerim'in!