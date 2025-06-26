Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e doğum günü partisi düzenlendi. Paylaşılan görüntülerde çalan şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker'e ailesi tarafından düzenlenen doğum günü organizasyonunda çalınan şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.
SEDAT PEKER İÇİN DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONU
Yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den uzun zaman sonra görüntü geldi. Peker'e ailesi doğum günü partisi düzenledi.
"DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK"
Eşi ve çocuklarıyla partiye katılan Sedat Peker'in neşeli olduğu görüldü. Doğum günü partisinde Sedat Peker için manidar bir şarkı seçildi. Şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.