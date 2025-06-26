Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
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Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e doğum günü partisi düzenlendi. Paylaşılan görüntülerde çalan şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker'e ailesi tarafından düzenlenen doğum günü organizasyonunda çalınan şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.

SEDAT PEKER İÇİN DOĞUM GÜNÜ ORGANİZASYONU

Yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den uzun zaman sonra görüntü geldi. Peker'e ailesi doğum günü partisi düzenledi.

Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

"DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK"

Eşi ve çocuklarıyla partiye katılan Sedat Peker'in neşeli olduğu görüldü. Doğum günü partisinde Sedat Peker için manidar bir şarkı seçildi. Şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarım75x5rwggc:

bekliyoruz reis inşallah Allahım hayırlı ömürler versin

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

Reiste sırlar büyük geldiğinde yer yerinden oynayacak

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıHikmet Tan :

Yengemiz devrimci :))

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıX:

Bu ülkede dürüst adamın kıymeti yok. Hangi gelişmiş ülkede mafya liderleri bu kadar övülür. Yazık

Yorum Beğen1
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