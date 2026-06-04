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Akademisyen olarak ders verdiği üniversitede kazandığı bölümü birincilikle bitirdi

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Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asuman Zeytinoğlu, aynı üniversitede okuduğu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nü birincilikle tamamladı. Akademisyenlik ve öğrenciliği bir arada yürüten Zeytinoğlu, farklı alanda kendini geliştirmek istediğini belirtti.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asuman Zeytinoğlu, akademisyenlik görevini sürdürürken aynı üniversitede kazandığı ve öğrenim gördüğü Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü birincilikle tamamladı.

SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün mezuniyet töreninde diplomalarını alan öğrenciler sevinç yaşarken bölüm birincisi Zeytinoğlu, dikkati çeken başarısıyla takdir topladı.

Zeytinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Matematik Bölümünde görev yaptığını belirterek dört yıl önce farklı bir alanda kendisini geliştirmek amacıyla Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne kayıt yaptırdığını söyledi.

İnsan sağlığına doğrudan dokunan bir meslek dalında eğitim almak istediğini ifade eden Zeytinoğlu, "Doktora eğitimimin ardından farklı bir branşta kendimi geliştirmek istedim. Özellikle sağlık alanında ve insana dokunan bir bölüm olmasını tercih ettim. Fizyoterapi ve rehabilitasyonun insan hayatındaki yeri çok kıymetli. Bu nedenle bu bölümü okumaya karar verdim." dedi.

Bölüm birinciliğinin planlı bir hedef olmadığını dile getiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Birincilik gibi bir hedefle yola çıkmadım. Ancak yaptığım işi en iyi şekilde yapma anlayışım var. Akademisyen olmanın getirdiği disiplin ve çalışma alışkanlığıyla hareket ettim. Çalışma disiplini de işin içine girince sonuç kendiliğinden ortaya çıktı. Bu başarı benim için mutluluk ve gurur verici."

Zeytinoğlu, akademisyenlik ve öğrenciliği aynı anda yürütmenin zaman zaman zorlayıcı olduğunu, günün bir bölümünde ders verdiğini, diğer bölümünde ise klinik uygulamalarda yer aldığını belirtti.

Süreç boyunca öğretim üyeleri ve öğrencilerden destek gördüğünü vurgulayan Zeytinoğlu, "Sınıf arkadaşlarım beni aralarına kabul etti. Onlarla çok güzel dört yıl geçirdim. Bana enerji kattılar. Umarım ben de onlara katkı sağlayabilmişimdir. Bu süreç benim için unutulmaz bir deneyim oldu." diye konuştu.

Öğrenmenin yaşının olmadığını ifade eden Zeytinoğlu, gençlere farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Anne Neşe Zeytinoğlu da kızının başarısından büyük gurur duyduğunu belirterek "Bu duyguyu anlatmak gerçekten zor. Kızımı çok seviyorum. Başarılarının devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Rıfat Zeytinoğlu ise kızının daha önce matematik alanındaki başarısını şimdi farklı bir bölümde tekrarladığını dile getirerek "Zorlu bir süreç geçirdi. Biz de ona destek olmaya çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada bütün yorgunluklar sona erdi, çok mutluyuz." dedi.

Öte yandan SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri de mezuniyet töreninde diplomalarını aldı. Tören, öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
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