Sazlıdere Barajı'nda Leylekleri Vuran Şüpheliler Yakalandı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, ARNAVUTKÖY'de ellerindeki silahlarla Sazlıdere Barajı'na gelen iki kişi, 'av' adı altında leylekleri vurdu. Öldürdükleri leylekleri geldikleri araca taşıyan şüphelileri, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti. Polis, kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

Dün saat 08.00 sıralarında 34 MP 1968 plakalı otomobille Sazlıdere Barajı'na gelen 2 kişi yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla göç yolundaki leylekleri vurmuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç plakasından kimliklerini tespit ettiği yabancı uyruklu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dekonuyla ilgili açıklama yapıldı. Açılkamada, polis ekiplerinin görevlilerince, Arnavutköy ilçesi Kayaşehir Mahallesi Şamlar Köyü'nde iki şüphelinin göl kenarında pompalı tüfekle hayvanlara ateş açtığının belirlendiği, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının tespit edildiği belirtildi. Araçla kaçan şüphelilerin polis ekiplerince yakalandığı, araç içerisindei aramada, üzerinde dürbün takılı 2 adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca ve tüfeklere ait saçma fişekleri ele geçirildiği açıklandı. Polis ekipleri I.S. ve Y.G. isimli yabancı uyruklu şüphelileri gözaltına aldı. Polis ekipleri şüpheliler hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek ve hayvana eziyet suçlarından adli soruşturma başlattı. İki şüpheliye avda ve sporda kullanılan tüfeklere dair kanun kapsamında idari para cezası da uygulandı. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.