Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı

SAZLIDERE Barajı'nda kaçak olarak balık avlayan 3 kişi yakalandı.

SAZLIDERE Barajı'nda kaçak olarak balık avlayan 3 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 15 bin 600 lira para cezası kesilirken, avcıların yakaladığı 100 kilograma yakın canlı balık, göle geri bırakıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy'deki Sazlıdere Barajı'nda yasadışı ticari balık avcılığı yapan kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kaçak balık avlayan 3 kişi yakalanırken, 100 kilograma yakın balık el konuldu. Canlı oldukları belirtilen balıklar göle geri bırakıldı. Denetimde 400 metre uzatma misina ağ ve 1 şişme bota el konuldu. Yasadışı balık avcılığı yapan 3 kişiye toplam 15 bin 600 lira idari para cezası kesildi.


Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı

Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı

Sazlıdere Barajı'nda kaçak balık avlayanlar yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sazlıdere Barajı, Para Cezası, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title