Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Güncelleme:
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
ABD'nin Seattle şehrinde, yol üstündeki bir büfeden içecek alan erkek sürücü, ürünü beğenmeyince kadın çalışanın üstüne döktü. Kadın çalışan ise arabanın ön camını çekiçle kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Seattle şehrinde bulunan bir yol kenarı kahve büfesinde, müşteri ile çalışan arasındaki kavga sosyal medyanın gündemine oturdu. Aracındaki erkek sürücü, aldığı içeceği beğenmeyince kadın çalışanın üzerine fırlattı.

KADIN ÇALIŞAN, ÇEKİÇLE ARACIN CAMINI KIRARAK İNTİKAM ALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bu duruma sinirlenen kadın çalışan, hemen ardından eline aldığı bir çekiçle müşterinin aracının ön camını kırdı.

