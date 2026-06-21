Halep'teki Saydnaya Hapishanesi'nin eski subaylarından biri daha gözaltına alındı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep kentinde yürütülen operasyonlarda devrik rejim döneminde Saydnaya Askeri Hapishanesi'nde albay rütbesiyle görev yapan Heysem Rehhal'in yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturmalar sonucunda Heysem Rehhal'in Saydnaya "Kırmızı" Hapishanesi'nde yüzbaşı rütbesiyle göreve başladığı, daha sonra hapishanede güvenlik subaylığı görevini üstlendiği ve akabinde albaylığa terfi ettiği belirtildi.

Açıklamada, Rehhal'in tutuklulara yönelik işkence ve ağır ihlallerin denetlenmesinde rol oynadığı, ayrıca kurbanların naaşlarının Şam'daki Tişrin Askeri Hastanesi'ne naklini takip ettiği kaydedildi.

Rehhal'in, idam hükümlerinin infaz platformlarını, bir grup askeri yetkili ve saha mahkemeleri hakimleriyle koordineli olarak denetlediğini itiraf ettiği aktarılan açıklamada, dönemin hapishane müdürü Albay Mahmud Matuk'un da sürece dahil olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, soruşturma kayıtlarının Rehhal'in 2019'da Humus'taki El-Baluni Hapishanesi, Şam Askeri Polis Komutanlığı ve ardından Deyrizor Polis Şubesi gibi çeşitli güvenlik noktalarında görev yaptığını gösterdiğini bildirdi.

-Saydnaya Hapishanesi

Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyindeki Saydnaya beldesinde bulunan Saydnaya Askeri Hapishanesi, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde Suriye'nin en bilinen gözaltı ve cezaevi merkezlerinden biri.

2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından rejim karşıtı olduğu öne sürülen binlerce sivil, aktivist, asker ve siyasi tutuklu bu hapishaneye sevk edilmişti. Uluslararası insan hakları kuruluşları ve eski tutukluların ifadelerine göre Saydnaya, sistematik işkence, kötü muamele, zorla kaybetme ve yargısız infaz iddialarıyla gündeme gelmişti.

Uluslararası Af Örgütü, 2017 yılında yayımladığı raporda, 2011-2015 yılları arasında Saydnaya Hapishanesi'nde yaklaşık 13 bin kişinin gizlice idam edildiğini bildirmiş, bu nedenle hapishane uluslararası kamuoyunda "insan mezbahası" olarak anılmaya başlanmıştı.