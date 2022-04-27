Sawa Gölü: kuruyan göl yatağı yerini çatlamış toprağa bıraktı

İklim değişikliğinin yol açtığı su kıtlığı, tuz konsantrasyonunun artması ve kum fırtınaları, Irak'ın da içinde bulunduğu Mezopotamya'da dünya mirası önemli antik yapıların, kültür ve doğal mirasının yok olmasına neden oluyor. Yüzyıllar boyunca gri balıkçıl ve demirli ördek dahil olmak üzere en az 31 kuş türüne ev sahipliği yapan Irak'ın Musenna vilayetinin kent merkezi Semave batısındaki kapalı havzada bulunan Sawa Gölü, şimdilerde yerini çatlamış toprağa, kurumuş göl yatağına bırakmış durumda. Hiç bir nehir veya dereye ile bağlantısı olmayan Sawa Gölü, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın ve yeraltı su kaynaklarını tüketen zararlı tarım politikaları nedeniyle kurumaya yüz tuttu.

AA / Güncel