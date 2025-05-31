Şavşat'ta Yavru Ayı Görüntülendi
Artvin'in Şavşat ilçesinde, Demirci köyünde bir yavru ayı evin bahçesinde dolaşarak yiyecek aradı. Ev sakinleri, ayıyı cep telefonuyla kaydetti.
Artvin'in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde, köye inen yavru ayı görüntülendi.
İlçeye bağlı Demirci köyüne gelen ayı, bir evin bahçesinde dolaşarak yiyecek aradı. Ev sakinleri, fark ettikleri yavru ayıyı cep telefonu kamerasıyla bir süre kaydetti.
Çevrede dolaşan yavru ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel