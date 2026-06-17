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Artvin'de derede kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları sürüyor

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Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonun dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılan baba ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde AFAD, jandarma ve gönüllü ekiplerin katılımıyla sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada akıntıya kapılarak kaybolan baba ve oğlunu arama çalışmaları üçüncü gününde devam etti.

Artvin-Ardahan kara yolunun 46. kilometresindeki Çifte Hanlar mevkisinde Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun Şavşat Deresi'ne devrilmesi sonrasında kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya'yı (68) arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara Artvin, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma Su Altı Timi, Şavşat Jandarma Komando Birliği, Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ve gönüllüler katıldı.

AFAD Artvin Müdürlüğü koordinesindeki çalışmalara katılan 90 kişi, gruplar halinde kazanın yaşandığı mevkiden Deriner Barajı gölüne kadar 15 kilometrelik hatta kıyı ve botlarla su üstü aramasının yanı sıra dalgıç ve uzaktan kumandalı su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışması yaptı.

Kayıp yakınlarının da takip ettiği çalışmalara, bölgede hazır bulunan 112 Acil Sağlık ve Türk Kızılayı ekipleri de destek verdi.

AFAD ve jandarma ekiplerince bölgede, dron destekli arama çalışması da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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