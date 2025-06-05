Savaştepe'de Traktörle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

İsa Aydın (53) idaresindeki 10 AOR 666 plakalı motosiklet, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Karacalar Mahallesi Tütünlük yol ayrımında Murat Ç. (28) yönetimindeki 16 H 1685 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Aydın, sağlık ekiplerince Savaştepe Devlet Hastanesine oradan da Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir süre tek yönden ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.