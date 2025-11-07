Savaşın Gölgesinde Bitki Koleksiyonu: Amir Receb’in Mücadelesi

Suriye'nin Kuneytra ilinde yaşayan bitki koleksiyoneri Amir Receb, savaş öncesinde topladığı binlerce bitki türününün bakımını evinde yapıyor.

Kuneytra'nın güneydoğusundaki "Bir Acem" köyündeki koleksiyoner Receb çoğu tıbbi olmak üzere 12 bin bitkiyi savaş öncesinde topladı.

Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle bitkilerinin büyük kısmı zarar gören Receb, evinde yetiştirdiği bitkilerini yeniden düzenleyerek koleksiyonunu toparlamaya ve yeniden üretmeye başladı.

Evinde yalnız yaşayan Receb'in en büyük endişesi ise İsrail'in bölgede devam eden ihlallerinin yıllarca emek verdiği bitkilerini tehdit etmesi.

İki dönümlük arazisinin bulunduğunu ve tarıma büyük ilgisi olduğunu ifade eden Receb AA muhabirine tarıma meraklı olduğunu bu nedenle tıbbi bitkiler konusunda büyük bir koleksiyon oluşturduğunu söyledi.

Koleksiyonunda stevia, mercanköşk, yabani kekik ve 7 farklı kekik türünün bulunduğunu dile getiren Receb, "Bazı insanlar sadece kekik diyor ama aslında çok farklı türleri var. Mercanköşk ve nane gibi bitkiler de çeşitlilik gösteriyor." dedi.

Bitkilerden uçucu yağlar elde etmek için damıtma yöntemini kullandığını anlatan Receb, iki cihazının bulunduğunu, bunlardan birinin yerli, diğerinin ise Rus yapımı olduğunu belirtti.

İsrail sınırına yakın olduklarını ve sürekli ihlallerle karşılaştıklarını aktaran Receb, " İsrail'in ihlalleri bizim için yeni değil ancak coğrafi olarak yakın olduğumuz için her zaman endişelerimiz var." diye konuştu.

Receb, İsrail devriyelerinin neredeyse her gün bölgede dolaştığını belirterek "Her an yeniden işgal veya göç riski var. Bu nedenle emek verdiğimiz bitkiler ve mülklerimiz tehlikede. Ancak Allah'a güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt dışından nadir türler getirdiğini de belirten Receb, "Koleksiyonum oldukça çeşitlendi. Suriye olaylarının patlak vermesiyle birlikte binlerce tıbbi bitkiyi, meyve ağaçlarını ve nadir türleri bırakmak zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

Vahşi bitkiler arasında olgunlaşmamış meyvelerin bulunduğunu, bazılarının nehir kıyılarında yetiştiğini ve tıbbi kullanımları olduğunu dile getiren Receb, sarı baharat olarak bilinen zerdeçalın yeni ekildiğini ve Pakistan dutunun beyaz ve siyah renkleriyle bahçelerinde yer aldığını kaydetti.

Receb, yaklaşık 7 yıl boyunca evden uzak kaldığını bu sürede evde kalan bitkilere yeterince bakamadığını ve birçok bitkinin kuruduğunu veya yok olduğunu aktardı.

Bu alanda eskisi kadar yetkin olmadığını ancak gelecek günlerde çalışmalarını geliştirmeyi planladığını ifade eden Receb, işinin bitkileri takip etmek ve nadir bitkileri Şam'a giderek bulmak, satın almak veya elde etmek olduğunu kaydetti.

Köylerinin merkeze uzak olduğunu ve düzenli ulaşım olmadığını ifade eden Receb, İsrail'in bölgedeki ihlallerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Receb, evinde nadir çiçekler ve bitkiler de yetiştirdiğini, kırmızı yasemin, cüce çiçekler, yabani nane ve stevia gibi bitkileri asma ve wisteria şeklinde yetiştirdiğini belirten Receb, "Wisteria'nın farklı renkleri var ve bahçemdeki güller de çeşitlilik sağlıyor." şeklinde konuştu.