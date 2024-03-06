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SAÜ'de Hocalı Soykırımı paneli düzenlendi

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Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Soykırımı'nın kurbanları, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen panelle anıldı. Panelde konuşmacılar, soykırımın önemini vurgulayarak tarihten ders çıkarmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Soykırımı'nın kurbanları, Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) düzenlenen panelle anıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal ile Azerbaycan ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

Katılımcılara daha sonra soykırımla ilgili videolar izletildi.

Programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, paneli düzenleyenlere teşekkür ederek, "Atalarımız zor dönemler yaşadılar. Ben de o bölgenin bir insanı olarak atalarımızdan duyduğumuz hikayelerle büyüdük. Bu vesileyle atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Moderatörlüğünü Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKMER) Müdürü Prof. Dr. Köksal Şahin'in yaptığı panele, konuşmacı olarak Kazım Karabekir Vakfı Kurucusu Timsal Karabekir, Prof. Dr. Haluk Selvi ile Prof. Dr. Ferruh Tuzcuoğlu katıldı.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğuna, geçmişten ders alınması gerektiğine değinen Karabekir, "Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer. Çok acılar yaşadık, daha fazlasını yaşamamak için tarihimizi iyi bilmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Selvi ve Şahin de Hocalı Soykırımı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimi ve belge takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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