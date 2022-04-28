SATSO nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Talip Kuriş başkanlığında Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mart ayı gelir-gider tablosu, kat'i mizan ve ekleri ile bütçe izleme raporu, hesapları inceleme komisyonu başkanı Vahap Gün'ün sunumunun ardından oylanarak, meclis üyeleri tarafından tasdik edildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 4 yıllık hizmet süresi değerlendirmesi, aylık faaliyetler ve SATSO çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sakarya'nın mart ayında 394 milyon 160 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Altuğ, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17'lik bir düşüş olduğunu kaydetti

Altuğ, şubat ayında Sakarya'nın dış ticaret dengesinin 338 milyon 272 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 232 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Çalışmaların ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için artan girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğine işaret eden Altuğ, "Üretici, tüccar, çiftçi ve girişimcinin, hizmet sektörünün desteklenmesi; bunların yanı sıra ekonomik döngüyü hızlandıracak hedefler ve politikaların belirlenmesi bekleniyor. Bu konuda da geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tarım sektörü için çiftçi ve tarıma dayalı yatırımlar kapsamında girişimcilere yönelik hibe desteği kararını olumlu buluyorum. Sürdürülebilir ve kalıcı çözümlerin devam edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Altuğ, istihdam, "Karasu Mavi Ekonomiyle Gelişiyor" projesi, "Sanayi'de Kadın Eli" projesi, Doku Kültürü Laboratuvarı çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgi veren Altuğ, oda tarafından hazırlanan "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı" kitabının Dünya Gazetesi tarafından "Yılın Gastronomi Kitabı" seçildiğini ifade etti.

Akgün Altuğ, Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesine SATSO'nun yüzde 20 pay oranıyla katılım sağlamasının oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

Ekmek Fiyat Tarifesi

Ekmek fiyat tarifesinin görüşülmesi maddesinde söz alan 27. Meslek Komitesinden Meclis Üyesi Ergi Balcı şunları kaydetti:

"Komitemiz tarafından yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde un, maya, işçilik, akaryakıt ve ambalaj gibi girdi maliyetlerinin de artması nedeniyle üretici üyelerimizin mağduriyet yaşamaması adına 200 gram ekmek 3 lira, 400 gram ekmek 6 lira ve 1050 gram ekmek 15 lira olarak illerimiz sınırları içerisinde perakende olarak satılmasının uygun olacağı tarafımızca tespit edilmiştir."

Ekmek fiyat tarifesi teklifi SATSO Meclisinde oylanarak Valiliğe gönderilmek üzere kabul edildi.