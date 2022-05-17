SATSO Başkanı Altuğ, meslek lisesi öğrencileriyle tecrübelerini paylaştı - Haberler

ADAPAZARI, SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) "Avrupa Mesleki Beceriler Haftası" kapsamında söyleşi gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Benim Mesleki Hikayem Senin Geleceğin" konulu programa katılan Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, meslek lisesi öğrencileriyle iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı, tavsiyelerde bulundu.

Ülkenin geleceği için meslek liselerinin önemine değinen Altuğ, çeşitli fırsatları ve piyasadaki eksiklikleri görerek 4 arkadaşıyla sanayiciliğe atıldıklarını anlattı.

Altuğ, 2009'da SATSO sürecinin başladığını belirterek, "Temel amacımız tarım ve sanayide üretimin artması. Üretim artınca bir şehirde her şey yoluna girer. Bunun örneği birçok gelişmiş dünya ülkelerinde ve şehirlerinde görülüyor. Gelişim için yegane yol üretmekten geçer. Bunun için melek liselerinden mezun olan çocuklar temeli oluşturur. Ülkemizin ekonomik geleceği için üretim, üretim için de meslek liselerimiz olmazsa olmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli gençlik için sürekli okullarla iletişim halinde olduklarını ve ihtiyaçları için destek verdiklerin vurgulayan Altuğ, "En önemli yatırım kendinize yapacağınız yatırımdır. Geleceğiniz için gittiğiniz yolda kendinize kesinlikle bir hedef belirlemeli ve bu hedefe ulaşınca da yeni hedeflerle yükselmelisiniz." ifadesini kullandı.

Altuğ, konuşmasının ardından lise öğrencilerinin sorularını cevapladı, fikir alışverişinde bulundu.

Programa, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, ilçedeki meslek lisesi müdürleri ve öğretmenleri de katıldı.