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Ünlülerin 'Bostan Baba'sı gözaltına alındı

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Sarıyer'de yapılan operasyonda, ünlülerin 'Bostan baba'sı olarak bilinen Ali Tarık A.'nın bostanında çok sayıda hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle 'Bostan baba' olarak tanınan ve ünlülerin uğrak yeri olan Ali Tarık A.'ya ait bostana yapılan baskında boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan hint keneviri, uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül- 12 Ekim tarihleri arasında çok sayıda adrese yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri 12 Ekim Cumartesi günü söz konusu adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde yakalanarak gözaltına alınan Özkan A. ve Yasemin D. uyuşturucu maddeyi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiklerini söyledi. Şüphelilerin verdiği adrese basın yapıldı.

Ünlülerin 'Bostan Baba'sı gözaltına alındı

Yapılan operasyonda, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan 8 hint keneviri kökü ele geçirildi. Ele geçirilen hint kenevirinin yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi. Operasyonda ayrıca, çok sayıda uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bostanın, kamuoyunda 'Bostan baba' olarak bilinen ve birçok ünlü ismin ziyaret ederek destek verdiği Ali Tarık A.'ya ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili Ali Tarık A.'nın yanı sıra bostanda çalıştıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu Ruslan Umbarov, Jabrial Najbudinov ve Rahmatulina Mariyam yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlülerin 'Bostan Baba'sı gözaltına alındı

Ünlülerin 'Bostan Baba'sı gözaltına alındı

Ünlülerin 'Bostan Baba'sı gözaltına alındı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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