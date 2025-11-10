Haberler

Sarıyer'de Televizyon Kanalına Oyuncak Silahla Giren Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Sarıyer'de beIN Sports televizyon binasına oyuncak silahla giren bir şüpheli, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda gözaltına alındı. Şüpheli, programcıyla görüşmek istediğini belirtti.

Sarıyer'de bir televizyon kanalının Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren şüpheli, polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un televizyon binasına elindeki silahla gelen şüpheli, programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirtti.

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli, başına silahı dayayıp taleplerini iletti.

Şüpheli daha sonra polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kimliği belirlenen K.S'nin (42) elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

